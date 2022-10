Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Göttingen Mann stürzt tödlich aus Fenster von brennender Wohnung Von dpa | 03.10.2022, 20:51 Uhr

Ein Mann ist in Göttingen aus dem Fenster einer brennenden Wohnung gestürzt und dabei ums Leben gekommen. Wie genau es zu dem Sturz am Montagnachmittag kam, sei noch unklar, teilte die Polizei am Abend mit. Der Bewohner der Wohnung im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses erlag demnach noch vor Ort seinen Verletzungen.