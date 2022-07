Polizisten stehen bei einem Einsatz auf der Straße. Foto: Hendrik Schmidt/dpa/Symbolbild FOTO: Hendrik Schmidt up-down up-down Polizei Mann stirbt nach Messerstecherei in Hannover Von dpa | 16.07.2022, 16:13 Uhr | Update vor 23 Min.

Drei Tage nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern in Hannover ist ein 21 Jahre alter Beteiligter im Krankenhaus gestorben. Gegen den mutmaßlichen Täter wurde vom zuständigen Amtsgericht ein Haftbefehl erlassen. Er wurde bei dem Kampf ebenfalls schwer verletzt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Hannover am Samstag mit.