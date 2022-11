Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht an einem Unfallort Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Mann stirbt nach Auffahrunfall mit Traktor bei Salzgitter Von dpa | 08.11.2022, 17:18 Uhr

Ein Mann ist nach einem Auffahrunfall mit einem Trecker gestorben. Der 35-Jährige prallte am Dienstag mit seinem Auto in den Anhänger des vor ihm fahrenden Traktors, wie die Polizei mitteilte. Er starb noch an der Unfallstelle.