Twist Mann stirbt bei Badeunfall im Emsland Von dpa | 25.06.2023, 08:14 Uhr

Bei einem Badeunfall im Landkreis Emsland ist ein 32 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Er ertrank am Samstag in einem See an einem Campingplatz in Twist, wie ein Sprecher der Polizei am frühen Sonntagmorgen mitteilte. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.