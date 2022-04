Polizeifahrzeug - Blaulicht FOTO: Monika Skolimowska Stade Mann stiehlt mit Kran vier Tonnen Aluminium Von dpa | 11.04.2022, 19:06 Uhr | Update vor 10 Min.

Mit einem Kran hat ein Mann rund vier Tonnen Aluminium von einem Betriebsgelände in Stade gestohlen. Nach Angaben der Polizei vom Montag verschaffte sich der Unbekannte am Freitag Zutritt auf das Gelände. Mit Hilfe des Krans habe er das Metall aus alten Hochspannungsleitungen entwendet. Die Schadenssumme liegt bei circa 5000 Euro. Der Unbekannte flüchtete den Angaben zufolge in einem Lastwagen ohne Kennzeichen. Nach Schätzungen von Zeugen ist der Täter rund 40 Jahre alt.