Polizei FOTO: Marijan Murat Landkreis Diepholz Mann sticht mit Messer auf Ehefrau ein: Frau stirbt Von dpa | 30.03.2022, 22:53 Uhr | Update vor 14 Min.

Ein Mann soll in Weyhe (Landkreis Diepholz) seine Ehefrau im Streit getötet haben. Nach ersten Ermittlungen stach der Mann am Mittwochabend in einer Wohnung mit einem Messer auf die Frau ein, wie die Polizei mitteilte. Die erwachsene Tochter des Paares rief demnach Polizei und Rettungsdienst. Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod der Frau feststellen. Der Mann wurde in der Wohnung im Ortsteil Leeste festgenommen. Weitere Details teilte die Polizei zunächst nicht mit.