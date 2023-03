Gleise im Gleisbett Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild up-down up-down Bahn Mann springt in Hannover auf fahrenden Güterzug Von dpa | 02.03.2023, 18:05 Uhr

Ein 29-Jähriger ist in Hannover vom Bahnsteig auf einen langsam durchfahrenden Güterzug gesprungen. Eine Bahnaufsicht beobachtete den Vorfall am Mittwoch auf dem Hauptbahnhof und informierte die Notfallleitstelle, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Zug blieb kurz hinter dem Bahnsteig stehen.