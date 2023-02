Justitia Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Landgericht Mann soll zwei Mitpatientinnen gewürgt haben: Prozessbeginn Von dpa | 07.02.2023, 15:03 Uhr

Weil er zwei Mitpatientinnen in einer psychiatrischen Klinik gewürgt haben soll, muss sich ein 24 Jahre alter Mann seit Dienstag in Oldenburg vor Gericht verantworten. Eine der Frauen soll er auch geschlagen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Totschlag vor, weil sie davon ausgeht, dass der Mann die Frauen töten wollte. Der Angriff ereignete sich in einer Klinik im Landkreis Ammerland. Der Mann soll sich während der Attacke im Zustand der verminderten Schuldfähigkeit befunden haben.