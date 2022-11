Justitia Foto: Carsten Koall/dpa/Symbolbild up-down up-down Femizid Mann soll Sexarbeiterin erwürgt haben: Urteil erwartet Von dpa | 28.11.2022, 02:47 Uhr

Im Prozess gegen einen 32-Jährigen, der im Mai eine Sexarbeiterin in Hamburg erwürgt haben soll, wird am Montag (11.00 Uhr) das Urteil erwartet. Etwa sechs Monate nach der Tat will das Gericht zum Wochenbeginn seine Entscheidung verkünden. Der Mann gestand laut Landgericht bereits in einem Brief an seinen Vater und im Gespräch mit seiner Frau, die 35-Jährige im Frühjahr umgebracht zu haben.