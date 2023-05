Polizei Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Einbruchsversuch Mann soll Gullideckel auf Kiosk geworfen haben Von dpa | 01.05.2023, 12:57 Uhr

Ein 47-Jähriger soll in Bremen einen Gullideckel auf einen Kiosk geworfen haben, um dort einzubrechen. Der Mann soll auch für weitere Einbrüche verantwortlich sein. Es wurde ein Haftbefehl erlassen, der 47-Jährige kam in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Montag mitteilte. Anwohner waren am Sonntagfrüh durch ein lautes Scheppern geweckt worden und hatten die Einsatzkräfte alarmiert. Die Scheibe des Geschäfts war beschädigt, der Gullideckel lag davor.