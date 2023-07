Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Wittmund Mann setzt Haus nach Familien-Streit in Brand Von dpa | 08.07.2023, 10:11 Uhr

Ein 41-jähriger Mann hat nach einer familiären Auseinandersetzung in Neuschoo (Landkreis Wittmund) mutmaßlich ein Haus in Brand gesetzt. Nachdem es in dem Einfamilienhaus in der Nacht zum Samstag aus bislang ungeklärter Ursache zu der Streitigkeit gekommen war, brachten die Beamten erst die Angehörigen des Mannes in Sicherheit, wie die Polizei mitteilte.