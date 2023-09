Schusswechsel Mann schießt mit Luftgewehr auf Wohnhaus Von dpa | 04.09.2023, 12:19 Uhr | Update vor 27 Min. Blaulicht Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein Mann hat mit einem Luftgewehr auf Fenster eines Wohnhauses geschossen und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der offenbar geistig verwirrte 49-Jährige habe in Sarstedt, südlich von Hannover, auch auf Autos geschossen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein 54 Jahre alter Hausbewohner alarmierte in der Nacht auf Montag die Polizei. Der Mann sowie dessen Frau blieben laut Polizeiangaben unverletzt.