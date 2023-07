Blaulicht Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down Notfalleinsatz Mann schießt aus Wohnung in Wilhelmshaven Von dpa | 18.07.2023, 05:41 Uhr | Update vor 24 Min.

Ein Mann soll aus einer Wohnung in Wilhelmshaven mehrere Schüsse abgegeben haben. Ein Zeuge habe am Montagabend den 34-Jährigen am Fenster der Wohnung mit einer Waffe hantieren und schießen sehen, teilte die Polizei mit. Zunächst sperrte die Polizei das Wohnhaus weiträumig ab. Spezialeinsatzkräfte nahmen den Mann später in der Wohnung fest und beschlagnahmten ein Luftgewehr samt Munition. Eine akute Gefährdung lag laut Polizei nicht vor. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Die Beweggründe des 34-Jährigen blieben zunächst unklar.