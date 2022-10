Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Mann randaliert mit Schreckschusspistole Von dpa | 19.10.2022, 13:45 Uhr

Weil er in der Göttinger Innenstadt mit einer Schreckschusspistole randaliert hat, ist ein Mann in Gewahrsam genommen worden. Der 24 Jahre alte Mann gab am Dienstagabend mehrere Schüsse in die Luft ab, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei habe er mehrere Passanten bedroht und eingeschüchtert.