Polizei Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Festnahme Mann nach mutmaßlich sexuellem Übergriff im Zug gefasst Von dpa | 08.06.2023, 13:56 Uhr

Nach einem sexuellen Übergriff in einem Regionalzug hat ein Polizist zwischen Hannover und Elze einen 52-Jährigen festgenommen. Er soll einer 18-jährigen Frau in den Intimbereich gefasst haben, wie die Bundespolizei Hannover am Donnerstag mitteilte. Der zufällig mitfahrende Polizist habe die weinende Frau kurz nach dem Vorfall am Mittwochnachmittag bemerkt und den Verdächtigen vorläufig festgenommen.