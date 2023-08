Bremen Mann mit schweren Kopfverletzungen gefunden Von dpa | 10.08.2023, 12:05 Uhr | Update vor 42 Min. Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down

Ein Passant hat in Bremen einen bewusstlosen Mann mit schweren Kopfverletzungen gefunden. Der 37-Jährige war nicht ansprechbar, hatte offensichtlich Verletzungen im Gesicht und lag in einem Hauseingang, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Ermittler gehen von einer Gewalttat aus. Der Zeuge versorgte den Bewusstlosen am frühen Mittwochmorgen und alarmierte die Polizei. Das Opfer kam ins Krankenhaus.