Mann mit Schusswaffe überfällt Tankstelle in Bremen Von dpa | 17.07.2022, 12:06 Uhr

Ein mit einer Pistole bewaffneter Mann hat in Bremen eine Tankstelle überfallen und Bargeld erbeutet. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Der Unbekannte hatte am Samstagmittag die Tankstelle betreten und eine Mitarbeiterin mit seiner Schusswaffe bedroht, bis die 33-Jährige ihm Geld aushändigte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Anschließend flüchtete er mit einem schwarzen Mercedes ohne Kennzeichen. Die Polizei bittet Menschen, die den Vorfall beobachtet oder den Fluchtwagen gesehen haben, sich zu melden.