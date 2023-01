Blaulicht Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Braunschweig Mann mit Baby auf dem Arm mit Messer bedroht Von dpa | 03.01.2023, 13:39 Uhr

Ein Mann mit einem Baby auf dem Arm soll in Braunschweig in einem Supermarkt von einem 49-Jährigen mit einem Messer bedroht worden sein. Der Täter habe am Montag Bargeld gefordert. Das Opfer informierte den Sicherheitsdienst und zeigte den Mitarbeitern den Mann, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Sicherheitsdienst rief die Polizei. Die Beamten stellten bei dem mutmaßlichen Täter ein Cuttermesser sicher und nahmen ihn vorläufig fest.