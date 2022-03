Männliche Hände in Handschellen FOTO: Uli Deck Leer Mann in Wohnung getötet: Mitbewohner festgenommen Von dpa | 27.03.2022, 09:05 Uhr | Update vor 5 Min.

In einer Wohnung in Leer ist ein 51 Jahre alter Mann getötet worden - mutmaßlich von seinem Mitbewohner. Der 54-Jährige sei am Tatort festgenommen worden, teilten die Staatsanwaltschaft Aurich und die Polizeiinspektion Leer/Emden am Samstagabend mit. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand gerieten die beiden Männer am späten Freitagabend in Streit. In dessen Verlauf sei der Jüngere mit einer Hiebwaffe verletzt worden und gestorben. Die genauen Hintergründe der Tat seien noch unklar. Es wurde eine Obduktion angeordnet.