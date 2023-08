Minden Mann holt Betrunkene alkoholisiert von Polizei ab Von dpa | 29.08.2023, 15:36 Uhr | Update vor 14 Min. Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein 41-jähriger Mann hat seine betrunken am Steuer erwischte Freundin von der Polizeiwache in Minden abholen wollen - und ist dort selbst alkoholisiert mit einem Auto aufgekreuzt. Auch er muss sich nun einem Verfahren wegen Trunkenheit am Steuer stellen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.