Schaumburg Mann getötet: Anklage gegen „Axtmörder" von Kalletal Von dpa | 20.10.2022, 16:06 Uhr

Gegen den sogenannten Axtmörder von Kalletal hat die Staatsanwaltschaft Detmold Anklage wegen Mordes erhoben. Nach Überzeugung der Ermittler der Bielefelder Polizei hatte der 36-jährige Aserbaidschaner am 18. Juni 2022 einen 39-Jährigen aus Rinteln in Niedersachsen im Schlaf mit dem Hieb einer Axt getötet, wie die Staatsanwaltschaft Detmold am Donnerstag mitteilte. Er soll aus Eifersucht gehandelt haben. Über die Zulassung der Klage muss nun das Landgericht Detmold entscheiden.