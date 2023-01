Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Braunschweig Mann fällt in Polizeigewahrsam in Ohnmacht und stirbt später Von dpa | 03.01.2023, 11:40 Uhr

Ein 38-Jähriger ist am Neujahrstag in Polizeigewahrsam in Braunschweig ohnmächtig geworden und später gestorben. Das teilte die Staatsanwaltschaft Braunschweig am Dienstag mit. Der 38-Jährige wurde laut Angaben der ermittelnden Polizei zunächst noch mit einem Defibrillator reanimiert und ins Krankenhaus gebracht. Er starb laut Staatsanwaltschaft in der Nacht auf Dienstag, zuvor war er bereits für hirntot erklärt worden.