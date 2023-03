Blaulicht Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy up-down up-down Cuxhaven Mann fährt Pferd in Geestland an Von dpa | 06.03.2023, 12:02 Uhr

Ein 69-Jähriger hat in der Nacht zu Montag im Landkreis Cuxhaven ein Pferd angefahren. Das Pferd wurde dabei leicht verletzt und später von einem Tierarzt behandelt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Den Angaben nach war der Mann mit seinem Auto auf einer Landstraße in Geestland unterwegs, als plötzlich drei Pferde die Fahrbahn kreuzten. Er prallte gegen eines der Tiere.