Landkreis Diepholz Mann fährt mit fremdem Auto gegen zwei Wagen an Tankstelle Von dpa | 23.10.2023, 13:15 Uhr | Update vor 35 Min. Blaulicht Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Ein Mann ist an einer Tankstelle in Twistringen (Landkreis Diepholz) in einen fremden Wagen gestiegen und damit mit voller Wucht in zwei andere Autos gefahren. Ein 34-Jähriger konnte am frühen Montagmorgen gerade noch zur Seite springen, wie die Polizei mitteilte. Es wurde niemand verletzt.