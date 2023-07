Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Hannover Mann durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt Von dpa | 01.07.2023, 12:51 Uhr

Bei einer Auseinandersetzung auf einem Parkplatz in Hannover ist in der Nacht zum Samstag ein Mann durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Der 26-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. Die Beamten nahmen Ermittlungen wegen versuchten Totschlags auf.