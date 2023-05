Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Bremen Mann durch Messerattacke lebensgefährlich verletzt Von dpa | 19.05.2023, 15:22 Uhr

Bei einer Messerattacke vor einer Shisha-Bar in Bremen ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Ein verdächtiger 28 Jahre alter Mann wurde kurz nach der Tat in der Nacht auf Donnerstag festgenommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das 33 Jahre alte Opfer wurde im Krankenhaus notoperiert und sei nun außer Lebensgefahr.