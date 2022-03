Justitia FOTO: Sonja Wurtscheid Limburg-Weilburg Mann drängt Frauen zum Suizid: Lebenslange Freiheitsstrafe Von dpa | 22.03.2022, 16:44 Uhr | Update vor 59 Min.

Ein 62-Jähriger ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden, weil er nach Auffassung des Landgerichts Limburg psychisch kranke Frauen zum Suizid gedrängt oder dies versucht hat. Die Richter sprachen den Deutschen am Dienstag wegen Mordes und versuchten Mordes schuldig. Zudem sahen sie es als erwiesen an, dass er sich zu einem Mord bereiterklärt hatte. Das Gericht erkannte auf die besondere Schwere der Schuld und ordnete Sicherungsverwahrung gegen den Mann an.