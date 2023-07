Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Kulturfestival Mann belästigt auf Breminale-Gelände Frauen sexuell Von dpa | 13.07.2023, 14:04 Uhr | Update vor 8 Min.

Auf dem Gelände des Bremer Kulturfestivals Breminale sind mehrere Frauen in der Nacht zu Donnerstag von einem 28 Jahre alten Mann sexuell belästigt worden. Er umarmte und bedrängte die Frauen und fasste ihnen an das Gesäß, wie die Polizei Bremen am Donnerstag mitteilte. Als Besucher einschritten, versprühte der Mann Reizgas. Umstehende mussten mit Augenreizungen von Rettungssanitätern behandelt werden. Der mutmaßliche Täter flüchtete. Nach einer Fahndung wurde er festgenommen. Dabei verletzte er einen Polizisten leicht.