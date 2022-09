Ein Blaulicht leuchtet am auf dem Dach eines Polizeiwagens Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Landkreis Osnabrück Mann bei Wohnungsbrand in Bramsche lebensgefährlich verletzt Von dpa | 11.09.2022, 10:16 Uhr

In Bramsche im Landkreis Osnabrück ist in der Nacht auf Sonntag ein Mann bei einem Wohnungsbrand lebensgefährlich verletzt worden. Nachbarn in der angrenzenden Doppelhaushälfte hatten den Alarm des Rauchmelders aus dem Erdgeschoss des Nachbarhauses gehört und die Feuerwehr gerufen, wie die Polizei Bramsche mitteilte. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden den 66 Jahre alten Mann im Flur der brennenden Wohnung vor der Haustür auf dem Boden. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.