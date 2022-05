ARCHIV - Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild FOTO: Stefan Puchner Rotenburg Mann bei Verkehrsunfall auf B74 getötet Von dpa | 24.05.2022, 11:34 Uhr

Ein 50-jähriger Mann ist wenige Stunden nach einem Verkehrsunfall in einem Krankenhaus in Rotenburg gestorben. Er sei am Montag auf der Bundesstraße 74 am Ortsausgang Elm (Kreis Rotenburg) mit seinem Transporter in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit einem Lastwagen kollidiert, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 58-jährige Lkw-Fahrer und ein 27-jähriger Beifahrer in dem Transporter erlitten Verletzungen.