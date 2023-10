Hannover Mann aus Hannover verunglückt auf Jahrmarkt tödlich Von dpa | 15.10.2023, 18:20 Uhr | Update vor 32 Min. Blaulicht Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein 39-Jähriger aus Hannover ist auf einem Jahrmarkt in Nordrhein-Westfalen tödlich verunglückt. Er sei am Sonntagmittag aus der Attraktion „Fuzzy's Lachsaloon“ aus zehn bis zwölf Metern Höhe in die Tiefe gestürzt, sagte eine Sprecherin der Polizei Gütersloh am Sonntagnachmittag.