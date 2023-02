Polizeifahrzeug - Blaulicht Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Goslar Mann bei Streit lebensgefährlich verletzt Von dpa | 09.02.2023, 16:49 Uhr

Ein Mann hat einen anderen Mann bei einem Streit in der Nacht zu Donnerstag lebensgefährlich verletzt. Der 22-Jährige soll den 31-Jährigen in Goslar mit einem unbekannten Gegenstand schwere Verletzungen am Kopf zugefügt haben, wie die Polizei mitteilte. Der Zustand des Opfers war demnach am Donnerstagmittag nicht mehr lebensbedrohlich. Der Angreifer wurde noch in der Nacht von der Polizei gefasst. Beide Männer standen möglicherweise unter Drogeneinfluss. Die Kriminalpolizei ermittelt. Die Staatsanwaltschaft wertete den Angriff als versuchten Totschlag und stellte einen Antrag auf Untersuchungshaft.