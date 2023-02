Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Mann bei Bauarbeiten von Bagger überrollt und getötet Von dpa | 23.02.2023, 13:08 Uhr

Bei einem Arbeitsunfall ist ein 56-jähriger Mann in Bremerhaven von einem Bagger überrollt und tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich kurz vor Mitternacht bei Bauarbeiten in einer Eisenbahnunterführung, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. „Beim Zurückfahren des Kettenbaggers wurde der Mann überrollt und erlitt lebensgefährliche Verletzungen“, hieß es. Die Unfallursache sei noch unklar, es werde ermittelt. Feuerwehrleute aus der nahe gelegenen Feuerwache erreichten schnell die Unfallstelle. Sie brachten den 56-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er an seinen Verletzungen starb.