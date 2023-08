Bremen Mann bedroht Mitreisende im Zug: Polizei stoppt Bahn Von dpa | 08.08.2023, 20:14 Uhr | Update vor 50 Min. Polizeinotruf 110 Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Polizei hat in Syke bei Bremen einen 24-Jährigen aus einem Zug geholt, der lautstark andere Reisende mit dem Tod bedroht haben soll. Der Mann habe sich am Dienstagnachmittag derartig heftig gegen seine Festnahme gewehrt, dass ihn vier Beamte aus dem Zug tragen mussten, teilte die Bundespolizei in Bremen mit. Gefährliche Gegenstände hatte er aber nicht dabei.