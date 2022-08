ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild FOTO: Christoph Soeder up-down up-down Hildesheim Mann aus Pflegeheim in Freden vermisst Von dpa | 04.08.2022, 08:42 Uhr

Aus einem Pflegeheim in Freden (Landkreis Hildesheim) wird seit Dienstagabend ein 74-jähriger Mann vermisst. Erste Suchaktionen - unter anderem mit einem Hubschrauber und einem Suchhund - blieben erfolglos, wie die Polizei Hildesheim am Donnerstag mitteilte. Der Mann sei an Demenz erkrankt. Er soll etwa 1,75 Meter groß sein, längeres graues Haar haben und leicht humpeln. Vermutlich trage er zudem ein rot kariertes Oberteil. Die Polizei bittet Menschen, die den 74-Jährigen gesehen haben könnten, sich zu melden.