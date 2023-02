Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Hannover Mann am Rande von Karnevalsumzug attackiert und verletzt Von dpa | 18.02.2023, 18:38 Uhr

Bei einer Attacke am Rande des Karnevalsumzugs in Hannover ist am Samstagnachmittag ein Mann verletzt worden. Wie schwer seine Verletzungen sind, konnte eine Polizeisprecherin am Abend noch nicht sagen. Der Mann sei nach dem Angriff im Rotlichtviertel ins Krankenhaus gekommen, berichtete sie. Auch zu den Hintergründen und dem Täter konnte sie zunächst keine Auskunft geben.