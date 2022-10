Schwimmbäder Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild up-down up-down Cuxhaven und auf den Inseln Manche Schwimmbäder in Urlaubsorten an Nordsee senken Temperatur Von dpa | 11.10.2022, 06:16 Uhr

Zum Herbstferienstart in Niedersachsen und Bremen müssen sich Urlauber auf Energiesparmaßnahmen einstellen. Das betrifft auch Schwimmbäder in Ferienorten an der Nordseeküste und auf den ostfriesischen Inseln.