Die Initiatoren der „Mama geht tanzen“-Partys beschreiben ihren Ansatz mit den Worten: „180 Minuten feiern und Freiheit!“. Denn die Feiern finden offiziell im Zeitfenster von 20 bis 23 Uhr statt. Die Idee dahinter: Mütter wollen auch feiern – aber nicht erst ab 23 Uhr, wenn in vielen Clubs die Party erst starten. Stattdessen starteten sie eine Reihe für „After-Care-Partys für Mütter“, heißt es auf der Homepage.

Am vergangenen Wochenende haben in der Zeteler Disco „Mark-4“ rund 600 Mütter – und offensichtlich auch wenige Vater – erstmals in Niedersachsen getanzt und gefeiert. Dabei war das eigentlich geplante Party-Ende von 23 Uhr nicht verpflichtend: Bei der Premierenfeier in Zetel blieben hunderte Gäste bis 1 Uhr; die Option hatte der Veranstalter vorab in Aussicht gestellt.

Die lokale Koordinatorin Franziska Bruns schwärmte in der „Nordwest Zeitung“ von einer ausgelassenen und dennoch entspannten Atmosphäre.

Mama geht tanzen in Zetel – Vorverkauf für Neuauflage läuft

Wer die erste Mama-Party in Niedersachsen verpasst hat, muss nicht traurig sein: Die nächste Feier ist am Samstag, 9. Dezember; erneut im„Mark-4“ in Zetel im Landkreis Friesland. Der Vorverkauf läuft bereits – rund 300 Tickets seien schon für die Party im Dezember verkauft, so Bruns. Ein Ticket kostet zehn Euro.

Bei der zweiten Party dürften mehr Mütter in die Disco, um dem großen Andrang gerecht zu werden. Dann soll es außerdem einen zweiten DJ geben. Events der Party-Reihe finden in verschiedenen Städten in Deutschland und Österreich statt.