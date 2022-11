Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Todesfall Männliche Leiche gefunden: Polizei Salzgitter sucht Zeugen Von dpa | 07.11.2022, 17:11 Uhr

Die Polizei Salzgitter sucht nach Hinweisen zu einem Todesfall. Am 30. Oktober fand eine Frau eine männliche Leiche westlich der Ortschaft Thiede in unmittelbarer Nähe zur Autobahn 39. Die Polizei geht davon aus, dass der Tod schon vor längerer Zeit eingetreten ist, wie es in einer Mitteilung vom Montag hieß. Die Leiche sei obduziert worden. Nach bisherigen Erkenntnissen gebe es keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Tötung des Mannes. Die Identität des Toten sei ungeklärt. Die Polizei bittet die Bürger um Unterstützung. Der Mann war mutmaßlich mit einer beigefarbenen Cargohose und einem schwarzen Nike Pullover mit der goldenen Applikation „Swoosh“ am Ärmel bekleidet.