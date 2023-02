Justitia Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Terrorismus Männer wegen IS-Propaganda und geplanter Gewalttat angeklagt Von dpa | 14.02.2023, 12:03 Uhr

Die Bundesanwaltschaft hat vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Celle zwei mutmaßliche Mitglieder der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) angeklagt. Die beiden Männer sollen seit dem Jahr 2017 Anhänger der IS-Ideologie und später aktiv in die Organisation eingebunden gewesen sein, wie die oberste deutsche Anklagebehörde am Dienstag mitteilte.