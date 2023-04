Verletzte mit Messerstichen in Auto Foto: Daniel Bockwoldt/dpa up-down up-down Polizeieinsatz Männer durch Messerstiche in Lüneburg verletzt Von dpa | 23.04.2023, 18:19 Uhr

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in Lüneburg sind mindestens zwei Männer durch Messerstiche verletzt worden. Einer von ihnen sei schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher in Lüneburg. Bei dem Streit im Stadtteil Kaltenmoor kam ersten Erkenntnissen zufolge am Sonntagnachmittag nicht nur ein Messer zum Einsatz, es sei wohl auch mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen worden.