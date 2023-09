Unfall Männer auf B71 nach Frontalzusammenstoß tödlich verunglückt Von dpa | 13.09.2023, 06:47 Uhr | Update vor 24 Min. Warndreieck Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 71 bei Uelzen sind zwei Autofahrer tödlich verunglückt. Beide Männer, 23 und 78 Jahre alt, seien am Dienstagabend nach einer Frontalkollision noch an der Unfallstelle verstorben, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit.