„Es haben sich drei Eltern gemeldet, deren Kinder in der Klinik behandelt wurden“, sagte der Sprecher des Klinikums, Ralf Giermann, am Samstag der dpa. Allerdings hätten sich die Eltern allgemein informieren wollen, es gebe keinen konkreten Tatverdacht.

Auch bei der Polizei Hildesheim gingen keine neuen Hinweise ein.

Der 35 Jahre alte Pfleger soll mindestens zwei junge Patientinnen, die offenbar unter Narkose standen, sexuell missbraucht und dabei gefilmt haben. Die Opfer sind noch nicht identifiziert. Der Mann, der seit 2005 auf der Kinderstation arbeitete, wurde am Donnerstag in der Spätschicht festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft.

Das Krankenhaus hat eine Hotline für möglicherweise betroffene Familien geschaltet.