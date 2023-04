Polizeikontrolle Foto: Paul Zinken/dpa/ZB/Symbolbild up-down up-down Oldenburg Luxuswagen gekauft: Käufer muss Auto zurückgeben Von dpa | 13.04.2023, 13:51 Uhr

Nachts um ein Uhr hat ein Mann aus dem Emsland auf einem Imbiss-Parkplatz einen Luxuswagen gekauft und seinen alten den beiden vermeintlichen Verkäufern in Zahlung gegeben. Zusätzlich zu seinem 60.000 Euro teuren Luxusauto zahlte er 70.000 Euro in bar an die Brüder. Dafür erhielt er die Zulassungsbescheinigungen sowie die Schlüssel. Als er es anmelden wollte, stellte sich heraus, dass dieses unterschlagen worden war. Das Oberlandesgericht Oldenburg entschied nun, dass der Mann den Sportwagen an den rechtmäßigen Besitzer in Spanien zurückgeben muss.