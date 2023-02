Hilfstransporte in die Türkei Foto: Francis Hildemann/Bundeswehr/dpa up-down up-down Erdbebengebiet Luftwaffe mit Hilfsgütern in der Türkei gelandet Von dpa | 09.02.2023, 18:37 Uhr

Drei Transportflugzeuge der Bundesluftwaffe mit Hilfsgütern für das Erdbebengebiet sind in der Türkei eingetroffen. Aufgrund von Kapazitätsproblemen konnten sie nicht wie ursprünglich geplant in Gaziantep landen. Das habe sich nach dem Abflug aus Wunstorf herausgestellt, sagte ein Presseoffizier der Luftwaffe am Donnerstagabend. Die Flugzeuge seien auf die Airbase Incirlik umgeleitet worden. „Das ist ein großer Nato-Flugplatz“, erläuterte der Sprecher. Dort würden die Maschinen von US-Streitkräften entladen. Die Transportflugzeuge der Bundesluftwaffe sollten noch am Abend nach Wunstorf zurückkehren.