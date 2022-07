Beschäftigte nehmen an einem Warnstreik teil. Foto: Stefan Sauer/dpa/ZB/Symbolbild FOTO: Stefan Sauer up-down up-down Bodenpersonal Lufthansa-Streik in Hannover und Bremen beendet Von dpa | 28.07.2022, 09:58 Uhr

Nach vielen gestrichenen Lufthansa-Flügen ist der Warnstreik des Bodenpersonals auch in Hannover und Bremen beendet. An beiden Flughäfen zusammen war nach Angaben eines Gewerkschaftssprechers „eine gute Handvoll“ Mitarbeiter in den Ausstand getreten. Dennoch fielen am Mittwoch viele der Zubringerflüge zu den Drehkreuzen Frankfurt und München aus.