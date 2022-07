Bahnreisende gehen an einem Infobildschirm im Frankfurter Hauptbahnhof vorbei. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa FOTO: Frank Rumpenhorst up-down up-down Reisen Lufthansa streicht für Mittwoch mehrere Flüge Von dpa | 26.07.2022, 13:48 Uhr

Mitten in der Urlaubszeit legen Lufthansa-Beschäftige am Mittwoch ihre Arbeit nieder. Auch in Hannover und Bremen fallen Flüge aus. Für Reisende innerhalb Deutschlands hat die Lufthansa einen Tipp.