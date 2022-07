ARCHIV - Ein Flugzeug setzt zum Landeanflug an. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild FOTO: Julian Stratenschulte up-down up-down Warnstreik Lufthansa hofft auf schnelle Normalisierung Von dpa | 27.07.2022, 14:54 Uhr

Nach vielen gestrichenen Lufthansa-Flügen am Mittwoch hofft das Unternehmen auf eine schnelle Normalisierung des Verkehrs auch an den Flughäfen in Hannover und Bremen. Der ein oder andere Flug kann auch am Donnerstag ausfallen, weitgehend sollen die Zubringerflüge nach Frankfurt und München aber stattfinden, wie eine Lufthansa-Sprecherin am Mittwoch sagte. Die Internetseiten der Flughäfen wiesen am Mittwoch in Hannover sechs gestrichene Abflüge und in Bremen acht betroffene Starts aus.