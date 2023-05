Lürssen Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down Schiffbau Lürssen will bei Lloyd-Werft einsteigen Von dpa | 11.05.2023, 14:30 Uhr

Der Bremer Schiffbaukonzern Lürssen will sich mit 25 Prozent an der 2022 aus der Insolvenz geretteten Lloyd-Werft in Bremerhaven beteiligen. Lürssen sei ein „kompetenter Partner für den Umbau ziviler Schiffbauprojekte“, sagte ein Firmensprecher am Donnerstag in Bremen.