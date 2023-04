Ein Lotto-Spieler aus dem Oldenburger Land hat mehr als eine Million Euro gewonnen. Symbolfoto: Schlag und Roy GmbH/WestLotto/obs up-down up-down Zusatzlotterie Spiel 77 Glückspilz aus Niedersachsen gewinnt über eine Million Euro im Lotto Von dpa | 03.04.2023, 14:58 Uhr

Ausgerechnet am 1. April hat ein noch unbekannter Lotto-Spieler aus dem Oldenburger Land mehr als eine Million Euro in der Zusatzlotterie Spiel 77 gewonnen. Alle sieben Endziffern seiner Spielscheinnummer stimmten mit den am Samstag gezogenen Gewinnzahlen überein, wie Lotto Niedersachsen am Montag in Hannover mitteilte.